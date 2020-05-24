Нью-Джерси, США, , 15:24 — REGNUM В Соединенных Штатах 24-летняя девушка с синдромом Дауна Анна Рубрайт получила диплом Университета Роуэн в городе Глассборо (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что девушка получила степень бакалавра в области радио, телевидения и кино. Торжественная церемония вручения дипломов проходила онлайн из-за пандемии коронавируса.

По словам ректора университета Джона Вудрафа, для Рубрайт не было никаких поблажек во время учебы.

«Её достижения удивительны. Я думаю, это свидетельство ее желания никогда не сдаваться», — сказал Вудраф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученым из США удалось исправить интеллектуальные нарушения, возникающие при синдроме Дауна.

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