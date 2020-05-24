Самара, , 15:27 — REGNUM Горячее водоснабжение будет отключено в трех районах Самары из-за проведения гидравлических испытаний теплосетей. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба «Предприятия тепловых сетей».

По информации пресс-службы ведомства, отключение горячего водоснабжения произойдет в Советском, Промышленном и Кировском районах города с 25 мая по 7 июня текущего года в связи с опрессовкой тепловых сетей. Во время испытаний трубопроводы будут испытаны повышенным давлением воды.

Сотрудники предприятия просят граждан не подходить близко к трубопроводами, которые пролегают над землей, а также к тепловым камерам, не допускать игр детей рядом с энергообъектами. Кроме этого, не рекомендуется парковать автотранспортные средства около теплотрасс.

Отмечается, что горячую воду начнут подавать сразу после устранения повреждений сетей.

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