Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Власти Ленинградской области установили в 11 городах региона, наименее пострадавших от коронавирусной инфекции, особый порядок проезда. Он запрещает остановку следующего через эти населенные пункты автотранспорта из других регионов страны, а также из тех районов Ленобласти, где отмечено наибольшее количество заболевших COVID-19.

Соответствующее постановление правительства Ленинградской области подписал сегодня губернатор Александр Дрозденко, сообщила 24 мая пресс-служба главы региона.

В список городов, где запрещена остановка иногороднего транспорта, вошли Волхов, Лодейное Поле, Луга, Подпорожье, Сланцы, Сосновый Бор, Кингисепп, Ивангород, Светогорск, Кириши и Тихвин.

С 25 мая по 17 июня гражданам, следующим на автомобилях из других субъектов Федерации, а также из Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского и Тосненского районов Ленинградской области, необходимо передвигаться без остановки по территории вышеназванных городов, кроме случаев экстренной вынужденной остановки.

«Исключения составляют транспортные средства, следующие до места работы или жительства, межрегиональные перевозки, транспорт, следующий для устранения последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, дорожной деятельности, а также автотранспорт специального назначения», — уточнили в областной исполнительной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Ленобласти выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией; общее количество в Ленобласти составляет 2437 случаев. В регионе выздоровели 1011 человек, в том числе 38 за последние сутки.

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