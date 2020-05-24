Челябинск, , 14:44 — REGNUM В Челябинской области начинают ослаблять режим самоизоляции. Губернатор Алексей Текслер решил приступить к первому этапу снятия ограничений, сообщает пресс-служба главы региона.

В частности, разрешаются занятия спортом и прогулки на улице. При этом гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию санэпидемнормы. Также разрешается торговать непродовольственными товарами, при этом в здании должен быть отдельный вход, а площадь требуется до 400 кв. метров.

Общий режим готовности при этом продолжает действовать. Обязательны соблюдение социальной дистанции, масочный режим, а также выполнение санитарно-эпидемиологических норм.