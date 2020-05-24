Калуга, , 14:42 — REGNUM Главный врач Калужской областной инфекционной больницы, в которой проходят лечение пациенты с COVID-19, Елена Алешина заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом 24 мая сообщил врио губернатора Владислав Шапша на своих страницах в различных соцсетях.

«Заболела наш главный борец с новой заразой — главврач «Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД» Елена Алешина», — написал в своем сообщении врио губернатора.

Также он уточнил, что в настоящее время медик сама проходит лечение в возглавляемом ею медицинском учреждении, настроенном её работой на борьбу с новым заболеванием.

«И этот случай — еще одно напоминание, в каких тяжелейших условиях приходится работать нашим медикам», — подчеркнул в своем сообщении Шапша и указала, что медицинские работники в условиях пандемии стараются из всех сил, не жалея себя, а потому вклад Алешиной в борьбу с коронавирусом является неоценимым.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приволжском федеральном округе на 24 мая выявили 1143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.