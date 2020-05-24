Ижевск, , 14:16 — REGNUM По состоянию на 24 мая в Удмуртии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республики подтверждено 529 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Полностью выздоровели 303 человек. двое выписаны за сутки. 14 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

В числе случаев заражения наиболее значительное количество носителе вируса выявлено в Ижевске. До 22 мая не фиксировались случаи заражения в Сюмсинском и Красногорском районах. За выходные на этих территориях выявлено по одному случаю заражения.

ИА REGNUM напоминает, ранее Министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова получила положительный результат теста на коронавирус. Министр заверила, что соблюдала все меры безопасности, однако предотвратить заражение у неё не получилось.

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