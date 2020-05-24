Минск, , 14:24 — REGNUM Петиция, адресованная президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также министерству образования республики была размещена на сайте электронных петиций Petitions.by 22 мая и на момент публикации новости собрала 6674 подписи.

Авторами петиции являются жительница Минска, писатель Евгения Пастернак, дочь которой учится в девятом классе, а также учитель Евгений Ливянт.

«Все наши соседи перешли на дистанционное обучение. Беларусь — единственная страна, которая этого не сделала, но не потому, что так лучше или так правильнее. Это произошло потому, что Министерство не смогло ничего сделать. Вообще ничего», — отметили авторы петиции.

В петиции напомнили, что министерство образования Белоруссии опубликовало даты выпускных экзаменов. Авторы текста добавили, «мы…живем здесь, в реальном мире, а не в ваших отчетах» и в «этом «реальном мире», по словам авторов петиции, министерство не справится с безопасным проведением экзаменов.

В связи с этим авторы петиции считают, что экзамены необходимо отменить, так, как министерство образования не в состоянии обеспечить отсутствие на экзамене контактов первого уровня, которые могут быть среди учеников и учителей, обеспечить адекватное санитарное состояние помещений, разделение потоков учащихся, обеспечить соблюдение дистанции между выпускниками, проверку состояния здоровья учеников.

«Вы не виноваты в том, что пандемия случилась, но вы несете ответственность за сотни тысяч учеников по всей стране. Так получилось, что сейчас вы несете ответственность за здоровье этих учеников, за здоровье их родителей, их бабушек и дедушек, за здоровье учителей и их семей. Неконтролируемая вспышка COVID-19 после экзаменов — слишком дорогая цена за то, что вы не можете принять решение », — написано в открытом обращении.

Авторы обращения призвали министерство образования завершить учебный год, аттестовав учеников по итогам трех четвертей. Отменить школьные экзамены в 9 и 11 классах и перенести сроки вступительной кампании.

Авторы открытого письма обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с предложением отменить выпускные экзамены для выпускников 9 и 11 классов, на неопределенный срок сместить дату вступительной кампании, но провести вступительные экзамены не ранее 1 августа 2020 года. Кроме того, авторы петиции предложили принимать решение о датах проведения всех видов экзаменов и дате начала следующего учебного года не ранее прохождения пика заражения коронавирусом в Белоруссии. Было предложено также организовать в школах, гимназиях и лицеях перед началом 2020−2021 учебного года «очные и (или) дистанционные занятия для всех желающих по дополнительному изучению и повторению материала за четвёртую четверть» текущего учебного года.

Авторы петиции также предложили Лукашенко инициировать изменение в законодательство Белоруссии, «регулирующее сферу образования, которые позволят проводить уроки и экзамены в дистанционной форме и по итогам таких уроков и экзаменов выставлять оценки».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии на текущий момент коронавирус выявили у 36 198 человек.