Анкара, , 14:41 — REGNUM Чартерные авиарейсы между Россией и Турцией могут быть снова начаты до возобновления регулярного авиасообщения между двумя страна. Такую возможность 24 мая не исключил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит Anadolu Ajansı.

«Мы хотим, чтобы у туристов из (России и Германии), хотящих прилететь в Турцию чартерными рейсами, даже если еще не начнется регулярное авиасообщение, была возможность в безопасных условиях приехать в Турцию», — заявил глава турецкого МИД,

Кроме этого, он добавил, что данная возможность также нужна российским и германским туристам для того, чтобы провести в стране отпуск и потом вернуться домой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ведет переговоры со своими зарубежными коллегами, в том числе с главой МИД России Сергеем Лавровым, по теме возобновления туристического потока на курорты страны.