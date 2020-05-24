Калининград, , 14:09 — REGNUM Более 40 новых камер системы «Безопасный город» с начала года установлено в Калининграде. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 19 видеокамер установили на улице Ульяны Громовой, 16 — на улице Генерала Челнокова. Еще шесть новых камер направили на остановочные комплексы города. Все они уже подключены к системе «Безопасный город».

По словам директора ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексея Игнатенко, установка камер поможет улучшить уровень безопасности в городе, поскольку появляется возможность круглые сутки следить за остановкой, а значит и вести работу по предупреждению различных угроз и преступлений. У операторов появляется возможность оперативно направлять на помощь пострадавшим сотрудников оперативных ведомств.

Ранее сообщалось о том, что в Калининградской области установлены свыше 1400 камер наружного наблюдения. Центр «Безопасный город» начал функционировать в Калининграде в конце 2014 года. Отмечается, что за это время система показала свою эффективность.

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