Дамаск, , 13:57 — REGNUM Более 80 беженцев вернулись с территории Ливана в Сирию за последние сутки. Об этом 24 мая сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 85 беженцев», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в данное число входит 25 женщин и 43 ребенка. Кроме этого, отмечается, что за это же период из Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы в Сирию не возвращались.

Помимо того, указывается, что общее число вернувшихся в Сирию с территории Ливана беженцев с июля 2018 года составляет 184 579 человек, из которых 55 511 женщин и 93 855 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 мая начальник российского Центра по примирению в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв рассказал, что за прошедшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации произошло пять случаев нарушения режима прекращения огня.