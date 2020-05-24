Брюссель, , 13:35 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом на территории Бельгии за прошедшие сутки увеличилось на 282 и в настоящее время составляет 57 092 человек. Об этом 24 мая рассказали в кризисном штабе бельгийского минздрава.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа от COVID-19 скончались 43 пациента и их общее число теперь стало 9 280 человек.

При этом уточняется, что на данный момент в отделениях интенсивной терапии медучреждений страны находится 256 пациентов и что за прошедшие 24 часа от COVID-19 вылечились 117 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии за последние сутки выросло на два и составляет 1823 человека.