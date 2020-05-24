Москва, , 13:18 — REGNUM На всей территории Московского региона в первые два месяца лета ожидается экстремально высокая температура воздуха, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«В умеренных широтах, в том числе в столичном регионе, днём воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны — выше +35», — говорится в сообщении.

При неблагоприятном развитии ситуации специалисты не исключают возникновение засухи на территории Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областей, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что резкая смена погоды в летний период на территории России может быть вызвана изменением климата в отдельном регионе.

Примером такой резкой смены погоды может быть падение температуры с +25 °С до +10 °С или с +20 °С до 30-градусной жары.

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