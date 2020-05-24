Оренбург, , 12:46 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 24 мая, выявлено 39 случаев заражения коронавирусом, в том числе 19 зараженных граждан выявлены активно — на въезде в регион, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Среди выявленных носителейSARS-CoV-2 шесть детей, 15 человек в возрасте от 18 до 44 лет, 11 человек — от 45 до 59 лет и семеро — старше 60 лет.

За сутки, на 24 мая, референс-центр подтвердил 42 случая заражения коронавирусом. По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбуржью, показатель на 100 тыс. населения составляет 80,03. Темп прироста — 2,8.

На сегодняшний день в регионе зафиксирован 1 741 случай заражения коронавирусом. В апреле и за истекший период мая выздоровело 927 пациентов, получавших лечение от коронавирусной инфекции. Скончались пять пациентов.