Бишкек, , 12:39 — REGNUM Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла очередная перестрелка, сообщает 24 мая издание 24. kg со ссылкой на Государственную пограничную службу Киргизии.

По данным комитета, киргизские пограничники не пустили граждан Таджикистана для выпаса скота в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ с таджикистанской стороны раздались выстрелы.

В 11:40 (8:40 мск) между пограничниками двух стран произошла короткая перестрелка. В результате инцидента никто не пострадал. В 12:20 (9:20 мск) прошла встреча представителей пограничных ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая на киргизско-таджикской границе между жителями приграничных районов произошел конфликт. По данным киргизской стороны, таджикистанские военнослужащие открыли огонь из минометов.

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