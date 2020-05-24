Нальчик, , 12:46 — REGNUM Два человека с COVID-19 скончались на территории Кабардино-Балкарии за последние сутки. Об этом 24 мая сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.

«За сутки скончались два пациента — мужчина 1961 года рождения <…>, а также мужчина 1972 года рождения», — говорится в сообщении и указывается, что оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, суммарное количество умерших в регионе от COVID-19 выросло до 11 человек.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа в Кабардино-Балкарии были выявлены 80 новых носителей коронавируса, в результате чего их общее число стало 2 251.

При этом 7 человек за сутки вылечились от COVID-19 и теперь из общее число составляет 567 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили 8599 новых случаев заражения коронавирусом.