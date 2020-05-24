Пермь, , 12:36 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 24 мая, увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

От последствий коронавирусной инфекции скончалась 68-летняя женщина. Зафиксирована смерть 79-летнего мужчины, имевшего тяжелое онкологическое заболевание. Именно его медики указывают как основную причину летального исхода. Кроме того, у трех человек коронавирус выявлен посмертно.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 45 случаев смерти носителей SARS-CoV-2.

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