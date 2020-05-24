Пхеньян, , 12:38 — REGNUM С 20 по 21 мая в КНДР проставили профилактические прививки детям в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, сообщает серевокорейский новостной источник Sogwang.

Известно, что вакцинация детей проводилась в 7200 отделениях оказания первичной медицинской помощи. В данном мероприятии также приняли участие представители ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВТО).

Сообщается, что помимо вакцинации в отделениях также проводились лекции о гигиене, включая правила мытья рук и способы предотвращения респираторных заболеваний.

Отметим, что 20 мая в Северной Корее отмечают День здоровья детей.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) прекратили оказание продовольственной помощи КНДР, Шри-Ланке и Лаосу.

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