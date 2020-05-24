Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 12:34 — REGNUM С начала вспышки коронавирусной инфекции среди сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина выявлено 19 случаев заражения. 24 мая об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЦПК.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции с 3 марта в ЦПК был введён режим повышенной готовности. После этого в центре проводилось массовое тестирование сотрудников, позволившее выявить 19 случаев заражения коронавирусной инфекции. К настоящему времени выздоровели 13 человек.

«Космонавтов среди заболевших нет», — подчеркнули в ЦПК.

Также в ЦПК отметили постепенное возобновление регулярных тренировок космонавтов и кандидатов в космонавты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 22 мая в ЦПК возобновили тренировки индийские специалисты, готовящиеся к первому полёту на разрабатываемом в Индии корабле «Гаганьян».