Пермь, , 12:33 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 24 мая, выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по Прикамью.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, лечение в больницах получают 26 пациентов, еще 14 человек изолированы дома из-за отсутствия симптомов заболевания. В трех случаях коронавирус выявлен посмертно.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 с начала пандемии достигло 1 367. Показатель заболеваемости составил 52,6 на 100 тыс. населения.