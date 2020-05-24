Томск, , 12:31 — REGNUM За сутки в Томской области подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 мая в областной администрации.

Четверо госпитализированы с симптомами ОРВИ, 11 — с пневмонией. 13 человек не имеют симптомов. Они находятся под медицинским наблюдением на дому.

За сутки в регионе скончался девятый пациент с коронавирусом. Это человек из группы риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. У него были рак органов пищеварительной системы с множественным метастазированием в другие органы и полисегментная внебольничная пневмония.

Всего в Томской области по состоянию на 24 мая коронавирус выявлен у 507 человек. 166 уже выздоровели, девять пациентов с коронавирусом умерли.

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