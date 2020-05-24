Владимир, , 12:31 — REGNUM Во Владимирской области 24 мая выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Из 59 новых случаев 18 выявлено во Владимире, по десять — в Гусь-Хрустальном и Петушках, по пять — в Александрове и Вязниках, три — в Собинке, по два — в Муроме и Юрьеве-Польском, по одному — в Судогде, Коврове, Меленках, Кольчугино.

Всего в области зарегистрировано 2253 случая заражения: 453 — во Владимире, 353 — в Петушках, 305 — в Гусь-Хрустальном, 208 — в Александрове, 195 — в Коврове, 187 — в Муроме, 104 — в Кольчугино, 74 — в Собинке 70 — в Судогде, по 57 — в Киржаче и Юрьеве-Польском, 49 — в Вязниках, 37 — в Меленках, 36 — в Камешково, 31 — в Суздале, 24 — в Радужном, семь — в Красной Горбатке, шесть — в Гороховце.

За весь период наблюдения 320 пациентов были выписаны, 16 человек скончались. Было проведено 51 тыс. 868 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

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