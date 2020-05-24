Севастополь, , 12:35 — REGNUM За минувшие сутки у одного жителя Севастополя подтвердили положительный результат теста на SARS-CoV-2. Об этом 24 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города-героя».

«По состоянию на утро 24 мая зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 155 человек. Выздоровело 114 человек, 2 человека умерло», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 14 человек. Крупный очаг зафиксирован в Симферопольском районе, на стройплощадке в строительном городке дорожно-строительной компании, которая базируется на территории Симферопольского района — 11 человек.

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