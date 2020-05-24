Исламабад, , 12:31 — REGNUM В Пакистане за сутки выявили 2164 случая заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 54 тыс. 601 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 1 тыс. 133 человек. За сутки скончались 32 пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 5 млн 271 тыс. человек.