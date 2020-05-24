Симферополь, , 12:34 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 14 человек. Об этом 24 мая на заседании оперативного штаба сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«У нас 14 заболевших. 11 человек на стройплощадке в Симферопольском районе, в замкнутом периметре, к счастью. Сейчас определяемся, какие контакты были. Два человека в Ялте, и ещё один — в Симферополе», — отметил глава региона.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, крупный очаг зафиксирован в строительном городке дорожно-строительной компании, которая базируется на территории Симферопольского района. По периметру установлены патрули МВД.

«В стройгородке находилось 411 человек, они все были обследованы на наличие COVID-19. Положительный результат был у 11 человек. Сейчас на месте работают медики, проводится осмотр строителей, определяется круг контактных лиц. Сами заражённые помещены в седьмую горбольницу Симферополя, а в помещениях, в которых они находились, проведена дезинфекция», — уточнила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным местных властей, на территории республики с начала пандемии подтверждено 340 положительных тестов на новую инфекцию. Режим самоизоляции в Крыму сняли 18 мая.

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