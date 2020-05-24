Симферополь, 24 мая 2020, 12:34 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 14 человек. Об этом 24 мая на заседании оперативного штаба сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, крупный очаг зафиксирован в строительном городке дорожно-строительной компании, которая базируется на территории Симферопольского района. По периметру установлены патрули МВД.
Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным местных властей, на территории республики с начала пандемии подтверждено 340 положительных тестов на новую инфекцию. Режим самоизоляции в Крыму сняли 18 мая.
Читайте развитие сюжета: В Севастополе выявили одного носителя коронавируса