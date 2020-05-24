Манила, , 12:30 — REGNUM Общее количество выявленных на Филиппинах случаев заражения коронавирусной инфекцией стало более 14 тысяч человек. Об этом 24 мая сообщает филиппинское здравоохранительное ведомство.

По данным минздрава, за минувшие сутки в стране было выявлено 258 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 14 035 человек.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа от COVID-19 на территории страны скончалось пять пациентов и общее количество умерших теперь составляет 868.

При этом отмечается, что суммарное число вылечившихся от COVID-19 в стране составляет 3 249.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 24 мая 2020 года в Индонезии выявлено 22271 случай заражения SARS-CoV-2 и 1372 случая смерти.