Пекин, , 12:26 — REGNUM Китайская компания Huawei заняла главенствующую позицию на внутреннем рынке 5G-смартфонов в первом квартале 2020 года, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

По данным на конец марта 2020 года, отгрузки смартфонов Huawei с поддержкой технологий связи пятого поколения на рынке Китая достигли 15 млн единиц или 55,4% от общего рынках 5G-телефонов в стране, сообщил вице-президент направления потребительских мобильных телефонов компании Huawei Шэн Син.

На мировом рынке Huawei заняла вторую позицию после Samsung, заняв 33,2% от доли отгрузок на рынке, отгрузив 8 млн единиц устройств за первые три месяца года. В настоящее время компания выпустила более 19 моделей 5G-смартфонов в ценовом диапазоне от 2000 тыс. юаней (около $281,93) до 16 тыс. юаней. Вскоре будут покрыты все ценовые ниши.

В то же самое время доля 5G-смартфонов на китайском рынке, как ожидается, увеличится до более чем 60% во второй половине года, отметил Шэн.