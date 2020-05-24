Элиста, , 12:24 — REGNUM Калмыкия ограничила передвижение жителей республики через административную границу с Республикой Дагестан и Черноземельского района Калмыкии. Об этом сообщило РИА «Калмыкия». Ограничение касается тех граждан, которые имеют постоянную или временную регистрацию на территории Республики Калмыкия.

«Данное решение необходимо. В районе по очереди «вспыхивают» посёлки, сейчас важно локализовать их, и не допустить новых случаев заражения людей̆. Уверен, что это даст эффект», — заявил глава администрации Черноземельского РМО Виталий Крылов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Калмыкии режим самоизоляции продлён до 7 июня. На 24 мая в республике подтверждено 903 случая заражения коронавирусом.