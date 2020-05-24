Малая Топка, , 12:24 — REGNUM Десятки квартир, которые пять лет назад были предоставлены детям-сиротам в трех многоэтажных домах в Малой Топке (Иркутская область), стали поводом для серьезного разбирательства. Как сообщает сегодня, 24 мая, официальный сайт региона, исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев лично ездил туда решать проблемы. Самая главная из них связана с водоснабжением.

«Вода поступает в дома из скважины через автономную систему очистки, за которой нужно постоянно следить. Ситуацию осложняют долги жильцов за услуги ЖКХ и обслуживание домов, которые в общей сложности превышают четыре миллиона рублей», — сказано официально информации.

Новый глава региона, проведя встречу с конфликтующими сторонами 28 марта, поручал специалистам из управляющей компании, администрации Уриковского муниципального образования и жильцам найти решение острых вопросов. Руководитель управляющей компании Денис Днепровский сообщил, что был произведён перерасчет квартплаты, аннулированы счета на услуги, оказанные в неполном объёме. Жильцам предлагают заключить соглашения на реструктуризацию задолженности.

«Самое главное изменение, которое я вижу — то, что появился диалог между местными властями, управляющей компанией и жильцами этих домов. Здесь проживают граждане из категории дети-сироты, я прошу внимательно к ним относиться», — сказал Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2020 г. СУ СК РФ по Иркутской области вскрыты факты нарушений строительных норм при строительстве домов для детей-сирот в городе Тайшете, на улице Транспортная.

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