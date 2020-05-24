Нур-Султан, , 12:22 — REGNUM Казахстанский горнолыжный курорт «Чимбулак» в Алма-Ате возобновит работу с 25 мая. Об этом сообщили 24 мая на официальной странице курорта в Instagram.

«Этот долгожданный момент настал. Чимбулак возобновляет работу с понедельника, 25 мая», — говорится в сообщении. Все посетители курорта обязаны носить маски и соблюдать другие санитарные требования.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 мая Алма-Ате возобновят работу объекты торговли площадью более 500 кв. метров. Кроме того, откроются непродовольственные бутики, салоны красоты, химчистки и рестораны.

Читайте также: В казахстанском Атырау карантин продлили еще на две недели

Читайте развитие сюжета: В Алма-Ате усилили работу блокпостов