Калуга, , 12:21 — REGNUM В больницах Калужской области за минувшие сутки скончались ещё три пациента с COVID-19, сообщает 24 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Житель Жуковского района 1973 года рождения, житель Калуги 1963 года рождения и житель Малоярославецкого района 1940 года рождения скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего в регионе зарегистрировано 26 смертей пациентов с выявленным заражением коронавирусом.

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