Тверь, , 12:16 — REGNUM 868 пациентов с подтверждённым ранее заражением коронавирусной инфекцией выздоровели с начала пандемии в Тверской области, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе облправительства.

Всего в регионе за последние сутки подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом — без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус», — сообщили в оперштабе.

С 17 марта по 24 мая в Тверской области было подтверждено 1 тыс. 310 положительных тестов на коронавирус. 868 человек выздоровели и выписаны из больниц. 17 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в регионе на 24 мая на коронавирус обследованы 54 тыс. 943 человека, только за последние сутки — 1 тыс. 150 человек.