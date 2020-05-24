Минск, 24 мая 2020, 12:16 — REGNUM В Белоруссии стартовал проект в память об умерших от COVID-19 «Реквием», сообщается на сайте covid-requiem.online.
По мнению организаторов, белорусские власти не усиливают меры противодействия распространению коронавируса при том, что ежедневно в республике умирают люди.
Организаторами инициативы почтения памяти умерших от COVID-19 в Белоруссии являются активисты «Молодежного блока».
На сайте, кроме информации об умерших, размещены также рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции Всемирной организации здравоохранения, министерства здравоохранения, листовки, предназначенные для пожилых людей, а также — предоставлена возможность рассказать об умершем от COVID-19.
Читайте также: В Белоруссии задержали активистов «Молодежного блока»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске задержали активистов «Молодежного блока» после того, как они прошлись с гробом по проспекту Независимости во время репетиции парада в честь дня Победы.