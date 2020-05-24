Минск, , 12:16 — REGNUM В Белоруссии стартовал проект в память об умерших от COVID-19 «Реквием», сообщается на сайте covid-requiem.online.

«В Беларуси идет война. Без залпов артиллерии, бомбардировок и автоматных очередей. Страна воюет с COVID-19 и, кажется, начала проигрывать», — отметили организаторы инициативы.

По мнению организаторов, белорусские власти не усиливают меры противодействия распространению коронавируса при том, что ежедневно в республике умирают люди.

«Беларусь стала единственной страной в Европе, которая проводит массовые мероприятия. При этом мы вырвались в мировые лидеры по числу заражений на миллион населения — почти догнали по этому показателю Италию, давно оставив позади Россию, Польшу и почти всю Европу. Кроме этого мы занимаем «почетное» второе место в Европе по числу ежедневных заражений. Наша страна игнорирует рекомендации ВОЗ и может очень жестоко за это поплатиться», — сообщается на сайте инициативы.

Организаторами инициативы почтения памяти умерших от COVID-19 в Белоруссии являются активисты «Молодежного блока».

На сайте, кроме информации об умерших, размещены также рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции Всемирной организации здравоохранения, министерства здравоохранения, листовки, предназначенные для пожилых людей, а также — предоставлена возможность рассказать об умершем от COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске задержали активистов «Молодежного блока» после того, как они прошлись с гробом по проспекту Независимости во время репетиции парада в честь дня Победы.