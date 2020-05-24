Рязань, , 12:07 — REGNUM За минувшие сутки 88 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Рязанской области. Ещё 87 положительных тестов находится на подтверждении, сообщили 24 мая в региональной оперативной группе.

Всего в Рязанской области выявлены 2953 носителей коронавируса. 87 человек ждут подтверждения тестов. Вместе с условно подтверждёнными лицами под наблюдением врачей находятся 3040 пациентов.

По данным регионального минздрава, в тяжёлом состоянии на вечер 23 мая находились 22 человека, 10 из них были подключены к аппаратам ИВЛ.