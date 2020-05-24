Уфа, , 12:07 — REGNUM 81 случай заражения коронавирусом выявлен за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба минздрава республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего на территории региона выявлено 2683 случая заражения этой инфекцией. При этом 882 человека полностью справились с ней (в том числе плюс 50 человек за минувшие сутки).

Продолжают лечиться в больницах 800 пациентов, при этом 35 больных находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что тесты на коронавирус сдали 188 255 человек.

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