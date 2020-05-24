Элиста, , 11:50 — REGNUM 24 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Республике Калмыкия за последние сутки, данные 24 мая опубликовал региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых положительных тестов на коронавирус за период с 30 марта по 24 мая составило 903. В тяжёлом состоянии находятся на данный момент 14 человек, семеро из них на аппаратах ИВЛ.

Всего в регионе выздоровели после коронавируса 366 человек, 18 пациентов выписаны за последние сутки. 11 человек скончались.