Иваново, , 11:45 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Ивановской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 24 мая.

Всего в регионе с 19 марта по 24 мая подтверждено 1 тыс. 566 случаев заражения коронавирусом. 514 пациентов выздоровели. 17 человек с положительными результатами тестов на коронавирус скончались, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

В регионе с 4 марта введено обязательное тестирование наличия новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией, с 16 апреля также тестируют пациентов с симптомами ОРВИ. Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлен 691 положительный тест на коронавирус (20 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 383 случая.