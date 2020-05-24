Волгоград, , 11:44 — REGNUM Десять медиков-добровольцев остались на период карантина в отделении сердечно-сосудистой хирургии больницы скорой помощи № 25 Волгограда, сообщает региональный оперативный штаб. Весь остальной персонал находится на домашней самоизоляции.

В начале мая у пациентов отделения, нуждающихся в оказании неотложной хирургической помощи по поводу тромбоэмболии, были выявлены симптомы ОРВИ. Больных перевели в обсервацию, а в дальнейшем у одного пациента был подтверждён коронавирус. С 21 отделение закрыли на карантин, но 26 пациентов продолжают лечение. За ними остались ухаживать десять медиков-добровольцев — врачи и медсёстры, которые сейчас живут и работают в отделении. Для них предусмотрено трёхразовое горячее питание, средства индивидуальной защиты: маски, которые меняются через каждые два часа, костюмы, перчатки, бахилы, очки.

Медработников регулярно обследуют на коронавирус. При благоприятном развитии ситуации карантин в отделении снимут 6 июня.