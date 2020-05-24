Москва, , 11:42 — REGNUM Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в своём телеграм-канале прокомментировал разоблачительную информацию о фейках, опубликованную Генпрокуратурой РФ по итогам мониторинга различных ресурсов интернета:

«Первый блок: где сообщается: «Коронавирус является спецоперацией. После вируса обязательно создадут вакцину, одновременно с которой будет проводиться чипирование. А это, во-первых, тотальный контроль над человечеством, а во-вторых, поэтапное сокращение населения планеты. Коронавирус введен для запугивания людей, чтобы загнать их под вакцинацию».

Блок: здесь автор утверждает: «Коронавирус является спектаклем, который срежиссировали руководители мегакрупных международных компаний. Будет порядок, при котором в тело будут вшиты маленькие электронные устройства, которые взаимодействуют с сотовыми вышками. По плану все президенты, разного рода мэры и другие чиновники будут утилизированы. В будущем система настолько хорошо будет управляться компьютерами, что такая масса людей станет просто лишней». Весь этот бред даже как-то неудобно комментировать», — пишет Александр Малькевич.

Для хорошего хорошего воскресного настроения он опубликовал фэйк, который, как утверждает эксперт, на полном серьезе тоже распространяется в социальных сетях: «Билл Гейтс со спутника обучает жителей Подмосковья гомосексуализмом».

Напомним, ранее в интервью ИА REGNUM Александр Малькевич отмечал, что за коронавирусными страшилками, массово расползающимися по интернету и социальным сетям, стоят несколько групп, а цель данных фейков одна — обозлить и разобщить людские сообщества.

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