Самара, , 11:49 — REGNUM 121 носителя коронавируса выявили за минувшие сутки в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, больше всего носителей коронавируса было выявлено в столице региона (47 человек), в Тольятти (36 граждан) и в Сызрани (14 человек). Кроме этого, коронавирус обнаружили у жителей четырех городов и девяти районов области.

При этом 75 носителей этой инфекции обнаружили при тестировании больных с внебольничной пневмонией, ОРВИ, а 46 человек выявили при проведении эпидемиологического расследования.

Таким образом, на территории региона выявили 2021 случая заражения коронавирусом. При этом 636 человек полностью справились с вирусом. На учете у врачей сейчас стоят 413 граждан.

Сообщается, что в регионе за минувшие сутки скончалась 69-летняя женщина с COVID-19. Он страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А всего в регионе умерло 16 пациентов с COVID-19.

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