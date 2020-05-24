Пекин, , 11:41 — REGNUM Китай поддерживает международное разбирательство о причинах происхождения коронавируса. Об этом 24 мая заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции.

Министр выступил в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (законодательный орган) 13-го созыва. Ван И отметил, что расследование должно пройти на основе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Глава МИД добавил, что иски против Китая о компенсации из-за пандемии не обоснованы и нарушают международное право. Ван И также остановился на сотрудничестве с Россией.

По его словам, сотрудничество между КНР и Россией в рамках борьбы с коронавирусом создаст импульс для укрепления двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа заявил, что власти Китая отклонили просьбу ВОЗ присоединиться к расследованию об источнике появления нового коронавируса.

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