Джакарта, , 11:37 — REGNUM Тысячи заключенных-мусульман по всей Индонезии получили амнистию по случаю празднования Ид-аль-Фитр, окончания поста в Рамадан, сообщает Antara.

В общей сложности амнистию или сокращение срока заключения получили 105 325 заключенных-мусульман.

Ожидается, что освобождение побудит заключенных стать лучше и ответственнее в повседневной жизни.

«Не повторяйте те же ошибки, когда вернетесь в общество. Будьте добродетельными и законопослушными», — заявил глава исправительного учреждения Рейнхард Силитонга.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Сингапура в Индонезии Анил Наяр поздравил всех мусульман в стране с окончанием священного месяца Рамадан.

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