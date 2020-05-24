Тула, , 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.

Среди новых пациентов — жители Тулы, Донского, а также Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский.

Также сообщается о 18 пациентах, выписанных за последние сутки с выздоровлением.

Всего с 19 марта в Тульской области заражение коронавирусом подтверждено у 3 тыс. 102 человек, 1200 пациентов выздоровели. 21 человек скончался — за последние сутки был подтверждён новый летальный случай.

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