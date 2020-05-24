Курск, , 11:35 — REGNUM В Курской области 24 мая подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 2507 случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1613 пациентов: 108 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 64 — в городском клиническом роддоме, 89 — в Курской городской больнице № 6, 1352 — дома без симтомов. Выписано 886 пациентов, восемь человек скончались.

На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1122 человека. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 176 человек. Было проведено 45 тыс. 720 тестов н коронавирус, в том числе 1386 — за последние сутки.

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