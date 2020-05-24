Ростов-на-Дону, , 11:18 — REGNUM В Ростовской области госпитализация потребовалась 454 носителя коронавирусной инфекции. Состояние 23 человек оценивается как тяжёлое. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 24 мая.

Из 454 пациентов «ковидных» госпиталей к аппаратам ИВЛ подключены 23 человека. Загруженность коечного фонда в Ростовской области достигла 17%.

Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся более 7,6 тыс. человек, из них большинство — на самоизоляции по месту жительства.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки выявили 152 носителя коронавируса. Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 на Дону достигло 3 тыс. 569 человек.

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