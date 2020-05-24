Тамбов, , 11:17 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили 24 мая в региональном оперштабе.

В числе новых заразившихся пятеро детей в возрасте от двух до 16 лет, возраст взрослых пациентов — от 18 до 83 лет.

Всего в регионе с 17 марта по 24 мая подтверждено 2 тыс. 475 случаев заражения коронавирусом. 855 человек выздоровели. Восемь человек скончались. В больницах на 24 мая находятся 355 человек, из них диагноз «пневмония» у 257 человек.

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