Пекин, , 11:14 — REGNUM В Китае насчитывалось 62 400 преподавателей в специальных образовательных школах на конец 2019 года, что на 3700 больше в годовом исчислении, сообщили 24 мая в Министерстве образования КНР.

Данное число на 6,31% больше, чем годом ранее. Эти преподаватели работают в 2192 специальных образовательных школах по всей стране, из которых 40 были открыты в прошлом году, говорится в докладе о китайском образовании на 2019 год.

Всего 114 200 воспитанников было зачислено в такие школы в 2019 году, что на 16,76% больше, чем годом ранее. Таким образом общее число воспитанников этих школ достигло 794 600, что на 19,32% больше, чем в 2018 году. Почти половина учащихся специальных образовательных школ также посещают занятия в обычных школах, в то время как 21,6% учатся на дому.