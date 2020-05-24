Москва, 24 мая 2020, 11:13 — REGNUM В Москве за сутки выявили 2516 новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
«Распределение по субъектам: Москва — 2516, Московская область — 862, Санкт-Петербург — 384», — говорится в сообщении.
Всего в столице России выявлено 163 913 случаев заражения коронавирусом, скончались 1993 пациента с COVID-19, выздоровели — 49 840.
Общее число обнаруженных случаев в России составило 344 481. Таким образом, суточный прирост по стране составил 2,6%, по Москве — 1,6%. Суточный прирост оказался рекордно низким с 1 мая. Выздоровели 113 229 пациентов, скончался 3541 пациент.
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