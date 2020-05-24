Тамбов, , 11:11 — REGNUM 64-летняя женщина с положительным тестом на коронавирус скончалась в Тамбовской области, сообщил 24 мая региональный оперштаб.

Женщина страдала гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, ожирением IV cтадии. Пациентка поступила в больницу на седьмой день после появления симптомов острой респираторной инфекции с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии. Её госпитализировали в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, Состояние женщины было тяжёлым, её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя пять дней после госпитализации пациентка скончалась.

«По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная CОVID-19, развившаяся на фоне ожирения IVст., ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких», — сообщили в оперштабе.

Всего в регионе скончались восемь пациентов с выявленным заражением коронавирусом. С марта в регионе подтверждено 2 тыс. 475 случаев заражения.