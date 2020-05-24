Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом число носителей SARS-CoV-2 на Дону достигло 3 тыс. 569 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 24 мая.

Большинство новых носителей коронавируса — 38,8% — жители региона в возрасте от 18 до 45 лет, 38,1% — от 46 до 65 лет. При этом на Дону не осталось ни одного муниципального образования, не затронутого инфекцией. Так, в долгое время державшемся Родионово-Несветайском районе зарегистрирован один случай заражения.

Коэффициент распространения инфекции в регионе за сутки несколько снизился и составляет 1,66. Для сравнения: днём ранее показатель достигал 1,7.

Всего в Ростовской области после коронавируса выздоровел 1 тыс. 251 пациент, скончались 34.