Кишинёв, , 11:11 — REGNUM В Молдавии с подозрением на COVID-19 за минувшие сутки поступили 52 человека, сообщает 24 мая пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

По данным министерства, выздоровел от COVID-19 в стране еще 261 человек, из которых 93 человека — пациенты больниц и 168 человек — те, кто лечился дома. Общее число выздоровевших в Молдавии составило 3713 человек.

На текущий момент коронавирус также выявлен у 1481 медицинских работников Молдавии. За минувшие сутки от осложнений COVID-19 в стране скончались восемь пациентов. Общее число летальных случаев в Молдавии составило 250.

Кроме того, в медицинских учреждениях Молдавии 288 пациентов с COVID-19 остаются в тяжелом состоянии, 25 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 597 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. В остальных случаях состояние пациентов с COVID-19 — удовлетворительное.

Напомним, по состоянию на 23 мая в Молдавии коронавирус выявили у 6994 человек, 874 из которых — в Приднестровье.